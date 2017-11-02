В полиции Торнтона пока не сообщили никакой информации о стрелке. Также ничего не сообщается о причинах инцидента и задержаниях, передает Newsru.com.

Стрельба произошла вечером 1 ноября в универмаге Walmart в городе Торнтон, который находится недалеко от столицы штата Колорадо Денвера.

В настоящее время, как сообщает агентство Reuters, полиция изучает видеозапись с камер наблюдения и пытается выйти не след преступника.

Полиция предупредила людей, чтобы они держались подальше от торгового центра, где произошла стрельба. Улицы, ведущие в этот район, перекрыты стражами порядка.

Пока нет ясности в том, что именно произошло в универмаге. Находившиеся там люди рассказали журналистам, что, услышав звуки стрельбы, постарались побыстрее покинуть опасное место и выбежать на улицу. По некоторым данным, прозвучало не менее 30 выстрелов.

Торнтон — город с населением около 120 тысяч человек, находится в 16 км к северо-востоку от Денвера.