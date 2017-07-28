Гражданки Германии, задержанные при освобождении Мосула от "Исламского государства", работали в джихадистской "полиции нравов". Участия в боевых действиях они не принимали.

Задержанные иракскими военными в Мосуле немецкие сторонницы террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) работали в местной "полиции нравов". Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает издание Der Spiegel, ссылаясь на данные спецслужб.

Задачей "полиции нравов" являлся контроль за соблюдением "дресс-кода" ИГ — женщины, одетые слишком легкомысленно или использующие косметику, подвергались наказанию плетьми. Кроме того, две из четырех гражданок Германии активно занимались пропагандой ИГ в интернете и, возможно, рекрутировали новых боевиков.

Одна из задержанных джихадисток была уроженкой Чечни, зарегистрированной по месту жительства в Детмольде, другая — 16-летняя Линда из Саксонии. Вместе с ними в плен попали проживавшие в Мангейме уроженка Марокко и ее взрослая дочь. В настоящее время они находятся под арестом в Багдаде, где, по данным германского МИДа, их уже посетили сотрудники посольства.

По данным иракских ведомств, ни одной из захваченных немок не грозит смертная казнь. Они не участвовали в боевых действиях и не обвиняются в убийствах.