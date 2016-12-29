"Выступление Керри сегодня было направлено против Израиля, как и резолюция Совбеза ООН, которую он продвигал", - заявил премьер-министр.

Нетаньяху считает, что во время своей речи Керри был "одержимо сосредоточен" на проблеме израильских поселений на оккупированных территориях. При этом, по мнению израильского премьера, госсекретарь США практически не коснулся корня проблемы, а именно "нежелания палестинцев признать государство Израиль в каких бы то ни было границах".

Ранее в среду, выступая в Госдепе США, Керри заявил, что перспектива урегулирования палестино-израильского конфликта по принципу сосуществования двух государств - израильского и палестинского - в настоящее время находится под угрозой.

Он также подчеркнул, что резолюция ООН, осуждающая строительство израильских поселений на оккупированных землях, соответствует американским ценностям.

Речь идет о принятой в пятницу резолюцию ООН с призывом "немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим".

Действующая администрация США отказалась накладывать на резолюцию вето и проинструктировала американских дипломатов воздержаться при голосовании.

В то же время избранный президент США Дональд Трамп, вступающий в должность в конце января будущего года, пообещал Израилю защищать его интересы и не позволять другим относиться к нему с неуважением.

"Мы не можем и дальше позволять обращаться с Израилем со столь полным презрением и неуважением. В лице США они раньше имели прекрасного друга, но не сейчас. Началом конца было соглашение с Ираном, а теперь это (ООН)! Будь сильным, Израиль, 20 января не за горами!" - написал Дональд Трамп в своем "Твиттере".

Что такое "принцип двух государств"?

Принцип "два государства для двух народов" - это вариант решения палестино-израильского конфликта, предусматривающий создание и существование государства Палестина наряду с Израилем.

Реализацию этой идеи называют своей целью многие дипломаты и политики.

План подразумевает создание независимого государства Палестина в границах до мирного договора 1967 года. Предполагается, что государство Палестина будет мирно соседствовать с Израилем.

ООН, Лига арабских государств, Евросоюз, Россия и США последовательно подтверждают их приверженность принципу двух государств.