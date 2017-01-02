"Они до смерти боятся России, — говорит генерал Рэймонд Т. Томас, глава командования сил специального назначения Пентагона, о маленьких армиях Латвии, Литвы и Эстонии. — Они этого совсем не скрывают. Они отчаянно нуждаются в нашем лидерстве". По словам генерала Томаса, американские военные теперь "постоянно" присутствуют здесь вместе с прибалтийским спецназом, установив с ним тесные связи за последнее десятилетие во время совместного участия в боевых действиях в Ираке и Афганистане. Американцы принесли с собой усовершенствованные технологии слежения и обширные средства получения разведданных.

Их балтийские партнеры имеют значительное представление об обычных военных силах России, как и о растущем использовании Москвой кибервойны, информационных махинаций и других средств, не доходящих до открытой войны, с целью ослабить склоняющиеся на сторону Запада правительства, говорится в статье.

Американский спецназ был размещен без лишнего шума, но решительно за последние несколько месяцев, что должно послужить сигналом Москве. "Знают ли русские, что мы здесь? — задается вопросом генерал Томас. — Да, знают". Государства Балтии предприняли шаги по увеличению своей способности к сопротивлению открытым и тайным выпадам со стороны России.

С тех пор, как три года назад начался украинский кризис, данные в указах о размещении новой военной техники в странах Балтии увеличились в два раза и вырастут еще в два раза за следующие два года, по данным исследовательской компании IHS Markit (Лондон). "Размещение примерно десятка военнослужащих американского спецназа в каждом из государств Балтии является частью более широкой военной стратегии союзников по сдерживанию будущей российской агрессии", — говорится в статье.

В октябре объединенный штаб армии провел трехдневные тайные учения с учетом четырех возможных ситуаций в Латвии, в которых Россия могла бы использовать дроны, средства кибервойны и манипуляцию в СМИ, пишет издание.

New York Times отметил, что в ответ на потенциальную угрозу со стороны Москвы в странах Балтии значительно увеличили свои расходы на оборону, а Литва и Латвия показали в этом вопросе наибольший прогресс. Со своей стороны, Эстония в этом году должна выделить 2,2% ВВП.

В дополнение к национальному потенциалу в этом году оборону в странах Балтии усилят многонациональные батальоны НАТО. Тем не менее, подразделения спецназа не только являются сдерживающим фактором, но также являются важным шагом на пути к укреплению возможностей разведки. Работая вместе с литовскими спецназовцами, американцы, среди которых, есть сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ), будут иметь возможность заранее предупреждать о любых попытках создать прямую военную угрозу.

Одновременно силы специальных операций могут сами очень быстро реагировать на возникающие угрозы и наводить Соединенные Штаты и все НАТО на авиационные цели в случае такой необходимости.