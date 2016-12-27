Речь идет о "мотоциклетных и автомобильных паломничествах и пробегах, направленных на единение братских славянских народов путем общественной дипломатии".

Операторы президентских грантов для некоммерческих организаций (НКО) также выделили 3 млн рублей (40 тысяч евро) всероссийской организации ветеранов "Боевое братство", 5 млн рублей (67 тысяч евро) — фонду "Согрей добром", 3 млн рублей — движению "Бессмертный полк России" и почти 9 млн рублей (121 тысяча евро) — пермской организации "Социатива".

Так, "Боевое братство", возглавляемое бывшим губернатором Подмосковья и экс-депутатом Госдумы Борисом Громовым, получило средства на проведение патриотического автопробега по городам России от Калининграда до острова Русский с показом спектакля "Молодая гвардия" Владимирского драмтеатра. Цель проекта — объединение многонационального и многоконфессионального народа России вокруг подвига молодогвардейцев.

Фонд "Согрей добром" получил грант на поездку студентов московских вузов на Северный Кавказ для укрепления связей со сверстниками. А московское гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России" выиграло грант на создание всероссийской горячей линии для противодействия "политике информационной войны, манипулятивным технологиям, нацеленным на негативную переоценку событий и итогов Второй мировой, Великой Отечественной войны".

Пермская организация "Социатива" получила деньги на организацию забега "Москва — Пекин: навстречу будущему", который проведет российский ультрамарафонец Александр Капер. В этом году Капер пробежал марафон в Грозном при поддержке руководства Чечни и "Ночных волков", а также на Донбассе.

Организации "Великий Север" выделено 3,5 млн рублей (47 тысяч евро) на создание проекта "Единый Крым: развитие, укрепление и защита", направленного на "противодействие деструктивной систематической информационной работе, которая осуществляется с территории стран ближнего и дальнего зарубежья и нацелена на дестабилизацию национального единства крымского региона".

В общей сложности девять грантооператоров распределили уже 4,6 млрд рублей, которые им выделил президент РФ Владимир Путин в начале 2016 года. Институт президентских грантов для НКО существует с 2006 года. Однако его деятельность активизировалась после того, как в 2012 году Госдума приняла скандальный закон об "иностранных агентах", ограничивший для НКО возможность получать деньги из-за рубежа.

"Ночные волки" уже неоднократно получали президентские гранты. По данным главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, головная байкерская организация и связанные с ней структуры только в 2013-2014 годах получили 56 млн рублей. В прошлом году "Ночным волкам" выделили 9 млн рублей на проведение новогодних детских елок. До этого байкеры выиграли грант в 12 млн рублей на развитие патриотического молодежного центра "Патриот" в Севастополе.