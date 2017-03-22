В Чехии в зоопарках начали срезать рога у носорогов, чтобы защитить их от возможного нападения браконьеров. Поводом для подобных мер послужил инцидент, произошедший в одном из питомников Франции, где охотники за рогами ради наживы убили животное.

Застраховаться от повторения инцидента решили в чешском зоопарке в Двуре Кралове, недалеко от Праги. 20 марта здесь спилили первый рог 10-летнему самцу носорога по кличке Памир, сообщает сайт заповедника.

Процедура длилась около часа и прошла без осложнений. Несмотря на то что операция по удалению рога совершенно безболезненна для животного, на время процедуры носорогу ввели снотворное.

Всего в зоопарке проживает 21 носорог — 17 черных и четыре южных белых. Отрезанные у них рога предполагается хранить в безопасном месте за пределами зоопарка, передает "Радио Прага".

По словам зоологов, срезание рога никак не влияет на жизнь животных. "Живой ткани (в роге) нет. Это просто компактный материал. Если вы его срезаете, это все равно что стричь волосы или ногти", — заявил The Washington Post представитель питомника Ян Стейскал.

Тем не менее директор зоопарка Пржемысл Рабас заявил, что принять решение о срезании рогов было непросто, "однако риск слишком высок". "Безопасность животных — наша первейшая забота. Носорог со спиленным рогом определенно лучше мертвого", — добавил он.

Аналогичные меры безопасности принимают и другие зоопарки. Так, на прошлой неделе чешские зоологи помогли провести подобные операции носорогам в природном заповеднике Бандиа в Сенегале. Последовать их примеру собирается и ряд европейских зоопарков, в том числе бельгийский "Пари Дайза".

Зоологи отмечают, что рога носорога не имеют никак полезных свойств, а международная торговля ими запрещена конвенцией ООН. Тем не менее спрос на этот "товар" в мире весьма высок, особенно в азиатских странах (Вьетнаме, Китае), где рога носорога используются в традиционной медицине. На черном рынке килограмм рога может стоить до 60 тысяч долларов. Это послужило одной из основных причин массовых убийств носорогов по всему свету. Всего в мире, по последним данным, ежегодно убивают около 1400 особей. Наибольшее число подобных преступлений совершается в Африке.