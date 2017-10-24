31-летний Курц стал самым молодым канцлером в истории Австрии. Консерваторы из Австрийской народной партии, председателем которой является Курц, одержали победу на выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента), прошедших 15 октября, напоминает Lenta.ru.

До мая этого года Курц возглавлял молодежное отделение партии австрийских консерваторов, но теперь он стал не только самым молодым ее руководителем, но и по итогам выборов в Национальный совет получил мандат на создание правительственной коалиции, сообщает Deutsche Welle.

Себастьяна Курца считают карьеристом. Он вырос в венском рабочем квартале Майдлинг. Единственный ребенок в семье, мать — учительница, отец — инженер. Политикой Себастьян заинтересовался в юном возрасте и уже в 16 лет попытался вступить в районное отделение партии консерваторов. Его оттуда выгнали: "Приходи, когда начнешь учиться в университете".

Тогда Курц пошел в другое отделение. Там ему повезло больше, и оттуда началось его стремительное восхождение на политический Олимп Австрии. В 2008 году он возглавил молодежное крыло партии в Вене, год спустя — уже всю молодежную организацию АНП.

В 2010 году Курц впервые привлек к себе внимание широкой публики яркой рекламной кампанией: черный внедорожник с комичным названием "Geilomobil" ("клевое авто") и вечеринки под лозунгом: "Черное — в кайф" (имелся в виду цвет партии консерваторов).

Учебу на юридическом факультете Венского университета Курц бросил, когда ему в 2011-м предложили место статс-секретаря по интеграции в австрийском МВД. Оказавшись на этом посту, Курц с вполне левых позиций призывал разработать программы для интеграции мигрантов и говорил, что стране требуется больше "культуры гостеприимства". Но в 2013 году политик сделал очередной шаг по карьерной лестнице, возглавив МИД.

Самый молодой в мире министр иностранных дел не только добился передачи МИД полномочий в сфере интеграции мигрантов, но и кардинально сменил свои политические позиции. Летом 2015 года Курц обрушился с критикой на политику Германии в разгар кризиса с беженцами, охватившего Европу.

Курц, несмотря на свой возраст, один из самых опытных членов правительства. Ему удалось убедить избирателей, что он способен реализовать запрос общества на изменения. "Курц нашел срединный путь между моделями Меркель и Макрона, — объясняет политолог Фильцмайер. — Ему удалось использовать имеющиеся уже структуры и все равно сохранить имидж реформатора".

Новый лидер консерваторов в предвыборной кампании сделал ставку на три темы: миграция, безопасность и угроза исламизации. Последние годы это был конек правых популистов из Австрийской партии свободы (АПС), но Курц скопировал ее подходы. Новый канцлер Австрии выступает также за сближение с Москвой и за постепенную отмену антироссийских санкций в обмен на изменения в конфликте на востоке Украины.