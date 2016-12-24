Обама подписал законопроект по оборонной политике, включающий бюджет для Пентагона на 2017 год. Оборонное ведомство получит 611 млрд долларов, передает "Интерфакс". Одной из значительно выросших статей стали затраты на сдерживание России: они увеличиваются в четыре раза до 3,4 млрд долларов. В эту сумму, например, входит размещение сил армии США в европейских странах-союзниках по НАТО.

Кроме того, документ также законодательно ограничивает сотрудничество США с Россией в оборонной сфере. "Никакие средства, выделенные министерству обороны США в 2017 финансовом году, не могут быть направлены на двустороннее военное сотрудничество между правительствами США и России до тех пор, пока министр обороны в сотрудничестве с госсекретарем не уведомят соответствующие комитеты конгресса о том, что РФ прекратила оккупацию украинской территории и агрессивные действия, угрожающие суверенитету и территориальной целостности Украины и членов НАТО", — цитирует подписанный закон РИА "Новости".

Подчеркивается, что "данные ограничения не распространяются на любые действия, необходимые США для выполнения их обязательств в рамках двусторонних и международных соглашений по контролю над вооружениями и по нераспространению, а также других договоров".

Отдельным параграфом прописан запрет на выделение средств на "любые действия, которые признают суверенитет РФ над Крымом". В тексте также подчеркивается, что Россия обязана выполнить минские соглашения, направленные на мирное урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе.

Глава Пентагона Эштон Картер, представляя проект бюджета в феврале, заявил, что США "усиливают свои позиции в Европе для поддержки союзников по НАТО перед лицом российской агрессии". "Деньги пойдут на многие вещи. Больше американских сил в Европе на ротационной основе, больше учений с нашими союзниками, больше военной техники на складах и улучшенной инфраструктуры", — цитировало министра обороны ТАСС.

В январе 2017 года президентские полномочия примет на себя Дональд Трамп. Он уже объявил нового главу Пентагона: оборонное ведомство возглавит отставной генерал Джеймс Мэттис.

Борьба с пропагандой

Финансирование минобороны США на 2017 год включает создание специального центра по борьбе с зарубежной пропагандой.

В соответствии со статьей 1259С закона, бюджет выделяет средства для создания центра, который будет "вести и координировать усилия по отслеживанию зарубежной пропаганды и усилий по распространению ложной информации, имеющей своей целью подрыв национальных интересов США". Он будет "заниматься разработкой стратегии по борьбе с такими кампаниями".

Центр будет создан в структуре Госдепа, в его создании будет участвовать ряд ведомств, включая Пентагон.

Как отмечает РИА "Новости", в компетенцию центра, в частности, будет входить "распределение грантов на поддержание групп гражданского сообщества, журналистов, НПО, частных компаний, а также академических институтов, занимающихся анализом, сбором информации и борьбой с зарубежной дезинформацией".