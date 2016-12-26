"Я уверен, что, пойди я на выборы снова и объяви об этом, я смог бы мобилизовать большинство американцев в свою поддержку, — объяснил он. — Я беседовал с людьми по всей стране, и даже те, кто не были со мной согласны, вполне могли сказать, что я тем не менее иду в правильном направлении".

По мнению Обамы, главной ошибкой демократов было игнорирование интересов целых слоев общества, особенно тех, которых никак не затронули проводимые реформы, и отрыв от простого народа. При этом он похвалил Хиллари Клинтон, которая "прекрасно держалась в сложных обстоятельствах", и посетовал на прессу, которая неверно освещала ее шаги и заявления.

Обама возглавляет США с 2009 года. 20 января 2017-го, после инаугурации Трампа, он покинет свой пост.