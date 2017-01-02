По меньшей мере девять человек погибли при обрушении жилого дома в Карагандинской области Казахстана. В поселке Шахан в ночь на понедельник рухнула часть многоэтажки, предположительно из-за взрыва котла отопления, сообщили в местном оперативном штабе.

Как сообщает агентство Интерфакс, спасатели извлекли из-под обломков тела девяти человек, еще двое подают признаки жизни под завалами, их пытаются спасти, ведут разбор завалов.

Среди погибших было трое детей, сообщил агентству "Россия сегодня" официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

"На данный момент из-под завалов извлечено девять погибших. Из них трое мужчин, три женщины, трое детей, двое - дети 2016 года рождения, один - 2010 года рождения. Также извлечен живой мужчина, 32 лет", - сообщает МВД Казахстана на своем сайте.

Сообщается, что к ликвидации последствий обрушения привлечено 280 человек, среди которых спасатели, сотрудники полиции, солдаты Национальной гвардии и частные предприниматели.