В центре Вильнюса около здания парламента Литвы женщина разбила палатку. По ее словам, она намерена жить в палатке столько, сколько потребуется, чтобы был возобновлен судебный процесс и разрешена ситуация, в которой она оказалась.

"Я приехала в Литву из Украины. Я здесь живу 10 лет. Построила дом, основала бизнес, но познакомилась с аферистом", — рассказала литовскому порталу DELFI Иолана Слушнис.

"Я уже не знаю, куда еще обращаться. Я уже обращалась, куда могла. Прошла все законные пути — была и в окружном и в Верховном суде, и в прокуратуре. Сейчас я подала апелляцию в Генеральную прокуратуру, здесь, в Вильнюсе. В Литве это последняя инстанция, которая может решить возобновить процесс", — сообщила она.

"Оказалось, что мой муж мошенник и аферист. До брака со мной он был судим 15 раз. Если бы я знала, я бы за него не вышла. Но, к сожалению, когда подаешь заявление, никто подобную информацию не предоставляет, а его мать (наверное, как и каждая мать) говорила, что он лучший ребенок в мире, и мне очень повезло, что у меня будет такой муж, но о его преступлениях, конечно же, не говорила", — рассказала Слушнис о том, с чего начались все ее проблемы.

Заявление в ЗАГС они подали спустя три месяца после знакомства. Тогда казалось, что они были влюблены, но сейчас женщина подозревает, что все это было только хитрым планом ее мужа Кястутиса Лагодинаса.

По ее словам, "он убедил меня, что может начать бизнес с машинами, но ему нужны были инвестиции. Я познакомила его с людьми, которых его идея заинтересовала. За это меня потом и осудили. Решили, что я — организатор, сообщница. По их мнению, других он обмануть мог, а жену обмануть невозможно. Судья сказал, что у жены высшее образование, она бизнесвумен, значит, ее нельзя было обмануть, но почему-то никто не подумал, что дома я была просто любящей и доверяющей своему мужу женой".

Еще до знакомства с мужем она начала два своих дела — производство искусственных елок и автомойку. "Никто не думает о том, сколько я потеряла денег. Будто бы ему только другие их давали. А сколько я отдала и в конце осталась виноватой", — не может осознать случившееся Слушнис.

На вопрос неужели до брака она совсем не заметила, что ее муж склонен к совершению преступлений, женщина признала, что он встречался с какими-то людьми, были подозрительные звонки.

"Сейчас я начинаю верить, что все это было спланировано. Он пришел в мой бизнес, не было такого, чтобы он приносил деньги, он только брал. До брака с ним у меня все было", — повторяла она.

В браке у Слушнис родился сын, еще одного ребенка она воспитывает после первого брака. "Суд решил, что ущерб мы должны возместить солидарно — значит его должен возместить тот, у кого есть деньги. Мой муж уже давно должен приставам, сейчас у него нет ничего, никакого имущества, значит все должна отдать я одна — 352 000 евро", — сказала она, заметив, что на данный момент ее дом арестован, а бизнес продают с аукциона.

"Знаете, то, что я здесь живу, это нестрашно. Но когда все закончится, палатка будет постоянным моим местом жительства. Только сейчас я живу здесь одна, вот брат приехал побыть со мной, а потом должна буду жить с детьми", — печально сказала Слушнис.

У парламента женщина живет с 21 февраля. Она сказала, что к ней подходила работница канцелярии, попросила написать заявление спикеру, подходил и депутат Томас Томилинас. Он дал свою визитку и сказал, что решение изменить не может, но предложил женщине консультацию.

"Напрасно думают, что я здесь, потому что хочу, чтобы меня оправдали. Нет. Я хочу, чтобы пересмотрели дело, я не считаю, что работа была проделана качественно. Когда началось расследование, я только родила ребенка. Меня один раз допросили, думаю, в отношении меня расследования не было. Оказывается, была очная ставка с пострадавшими, на которой меня не было, выяснились и другие факты, о которых я не знала. все было решено, а я осуждена, только в суде я узнала, сколько раз был судим мой муж. В суде я стала узнавать человека, с которым жила", — рассказала Слушнис.

"Сейчас мой муж в тюрьме, в колонии. Он выйдет и будет дальше спокойно жить, а я должна буду отдавать его долги", — не могла поверить в ситуацию женщина.

По ее подсчетам, даже если удастся продать приобретенное в кредит жилье и весь бизнес, она погасит всего 20% суммы. С мужем женщина не общается, ведется бракоразводный процесс. За детьми сейчас присматривает отец женщины.

"Очень холодно, я в трех куртках, но не чувствую ни рук, ни ног", — растапливая печурку признала Слушнис, однако сдаваться она не намерена.

"Какая разница, где мне быть в таких условиях — здесь или где-то в лесу?", — риторически вопрошала она.

"Я была спокойна, даже адвоката не нанимала, мне дали государственного. Я была уверена, что меня оправдают, ведь я ничего не делала. Даже не знаю, куда Кястас дел все деньги, которые выманил у меня, моих родителей, друзей. Это, кстати, так и не выяснили. Сейчас я думаю, что он их проиграл. Я виновата лишь в том, что деньги переводили на мой счет. Кроме того, клиенты попросили договор о купле-продаже, Кястас уговорил меня подписать, будто продавец автомобилей — моя компания. Я говорила в суде правду, даже не думала, что должна защищаться, поскольку я была и сейчас не виновна. Ведь если бы я была виновна, то свой дом, компанию записала бы на кого-то другого, чтобы у меня не было никакого имущества", — сказала Слушнис.

В суде Лагодинас засвидетельствовал, что организатором был он, а его супруга ничего не знала. Суд приговорил Лагодинаса к пяти годам лишения свободы, а Слушнис — к трем годам с отсрочкой на год. Оба супруга должны возместить ущерб на сумму 352 000 евро.

Решение суда она обжаловала в суде высшей инстанции, но он оставил постановление в силе. В феврале прошлого года она позвонила в Верховный суд и узнала, что ее кассационная жалоба отклонена, значит, в силе остается приговор первой инстанции. Она публично обратилась к литовскому Минюсту и службе президента — записала свое обращение на Youtube.