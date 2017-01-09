ООН сняла со стран Балтии этикетку "восточных европейцев"

Пользователи социальной сети Facebook делятся опубликованными Организацией объединенных наций данными, где Латвия, Литва и Эстония отнесены не к Восточной Европе (англ. Eastern Europe), а к странам Северной Европы (англ. Northern Europe).

Документ, которым делятся пользователи соцсетей, был опубликован 26 сентября 2016 года. В число стран Северной Европы попали все страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония) вместе с Данией, Финляндией, Исландией, Ирландией, Норвегией, Швецией, Великобританией.

Помимо них к этой категории международная организация относит Аландские острова, Нормандские острова, Фарерские острова, остров Гернси, остров Мэн, остров Джерси, остров Сарк, Шпицберген и остров Ян-Майен.

Читатели литовского портала DELFI замечают, что в ООН никогда и не причисляли страны Балтии к странам Восточной Европы: еще с 1992 года они значились в документах в группе стран Северной Европы.

Как сообщил латвийский политик, депутат Европарламента Артис Пабрикс на своей странице в Twitter со ссылкой на статистический отдел ООН, "ООН официально меняет статус стран Балтии с Восточной Европы на Северную Европу. Это то, к чему мы принадлежим".

Председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон так прокомментировал смену статуса трех стран Балтии на своей странице в Facebook: "Наконец ООН в настоящее время признает Эстонию и другие страны Балтии странами Северной Европы. Все логично, как в географическом, так и в геополитическом плане".

К классификации "востока" Европы в ООН причислены Беларусь, Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Молдова, Румыния, Россия, Словакия и Украина.

Изменения коснулись и других европейских регионов: к группе Южной Европы теперь относятся Албания, Сербия, Босния, Черногория, Македония, Хорватия и Словения.

Восточная Европа — регион, включающий в себя восточные территории европейской части Евразии. При этом во времена "холодной войны" у этого термина появилось другое определение, которое в настоящее время уже является устаревшим. Согласно ему Восточная Европа включала в себя те европейские страны, которые после Второй мировой войны попали в сферу влияния Советского Союза (Болгарию, Румынию, Венгрию, Чехословакию, Польшу, ГДР, а также страны Балтии).