Оружие, из которого террорист Анис Амри застрелил водителя грузовика в Берлине, идентично тому, которое он использовал в перестрелке с полицейскими под Миланом. Об этом, как передает ТАСС, заявила на пресс-конференции в среду представитель Генпрокуратуры ФРГ Фрауке Келер.

"По предварительной информации итальянских властей, орудие преступления, совершенного в Берлине, идентично тому, которое было найдено в Италии. Это стало понятно после сравнения гильз. Предметом расследования теперь является то, как данное оружие попало к Амри", — сказала она.

По словам Келер, фирма-производитель этого пистолета разорилась в конце 1990-х годов, поэтому получить достоверную информацию на этот счет на данном этапе сложно.

Кроме того, в среду из выступления Фрауке Келер стало известно, что следственные органы прорабатывают версию о возможном сообщнике Амри. По мнению следователей, один из проживающих в городе беженцев мог знать о планах террориста совершить атаку в центре столицы.

"Накануне на основании решения судьи была проведена проверка в приюте для беженцев в комнате возможного сообщника Амри. Речь идет о 26-летнем тунисце. Мы ведем расследование по подозрению в соучастии в подготовке теракта", — сказала она. В ходе обысков были изъяты личные вещи молодого человека.

По версии Генпрокуратуры, исполнитель теракта и подозреваемый знали друг друга около года, а за день до теракта они встречались в одном из кафе в центре Берлина. "Именно это дало основания полагать, что он, возможно, был вовлечен в процесс и, как минимум, знал о намерениях Амри", — заявила представитель инстанции.

По словам Келер, таких сведений было недостаточно, чтобы запросить ордер на арест подозреваемого со стороны Генпрокуратуры, однако это в конечном итоге было сделано по запросу прокуратуры Берлина. В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него ведутся следственные действия.

Напомним, 19 декабря вечером в Берлине тягач с прицепом, которым управлял Амри, въехал в толпу посетителей рождественского рынка. В результате погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Чтобы угнать транспортное средство, Амри застрелил водителя — гражданина Польши.

Террористу удалось покинуть Германию, он был впоследствии ликвидирован полицейскими в Милане.