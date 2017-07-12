Ученые сообщили о том, что на западе Антарктиды произошел откол гигантской части ледника Ларсен С, в результате чего образовался один из величайших айсбергов в истории.

Площадь айсберга составляет порядка 6 тысяч квадратных километров, что сравнимо по площади с Уэльсом, сообщает gazeta.ru со ссылкой на BBC.

Отрыва гигантского айсберга ученые ожидали уже давно. Впервые трещина была замечена еще в 2011 году, а в 2014 году она стала быстро расти. По словам ученых, сейчас трещина быстро увеличивается в размерах, а течения и ветры теперь могут отнести отколовшийся айсберг в Атлантический океан.

Льдина, которая откололась от Ларсена С, стала одним из крупнейших айсбергов в истории, но ее погружение в море незначительно скажется на уровне мировых океанов. По некоторым оценкам, если под воду уйдет весь ледник Ларсен С целиком, уровень моря может подняться на 10 сантиметров.

Как сообщалось, ледник "Ларсен С" — последняя остающаяся целой часть шельфового ледника Ларсена, который раньше состоял из трех частей и имел общую площадь, сравнимую с площадью острова Ямайка. За последние десятилетия ледники "Ларсен А" и "Ларсен B" разрушились и ушли под воду, как говорят многие ученые, из-за глобального потепления.

"Ларсен А" откололся от основного массива ледника в 1995 году. В 2002 году то же самое случилось с частью "Ларсена В" площадью 3250 кв. км и толщиной 220 м. Через 35 дней "Ларсен В" разрушился почти полностью.

В феврале этого года от антарктического ледника Пайн-Айленд откололся айсберг размером с Манхэттен (длиной примерно 3,6 километра). Ледник Пайн-Айленд ответственен примерно за четвертую часть общего объема потери льда самым южным материком планеты. Причиной деградации ледяного щита Антарктиды в данном случае является подтопление его основания теплой океанской водой.