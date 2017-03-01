В ходе обсуждения законопроекта о "брексите", уже поддержанного палатой общин, 358 членов палаты лордов проголосовали за то, чтобы добавить в документ пункт, позволяющий гражданам Евросоюза жить и работать в Британии и после ее выхода из ЕС.

Против этого выступили 256 членов палаты. В результате инициатива была принята, и теперь законопроект снова отправится на рассмотрение в палату общин, которая, впрочем, может и отказаться вносить в него эти поправки.

Британская пресса отмечает, что решение палаты лордов — первое крупное поражение правительства Терезы Мэй на пути к "брекситу". Ранее она призывала лордов не вносить в документ поправки и принять его таким, какой есть.

Внесение лордами поправок в законопроект и его отправка обратно в палату общин означает, что его принятие откладывается как минимум на две недели. При этом Мэй ранее пообещала запустить процесс выхода из Евросоюза к концу марта.

Палата общин приняла законопроект о выходе из ЕС в третьем, окончательном чтении еще 8 февраля. В ходе обсуждения документа в него предлагали внести ряд поправок, в том числе ту, которую в итоге внесли лорды, но в итоге этого делать не стали.

Ожидалось, что и голосование в палате лордов законопроект пройдет без особых проблем и будет одобрен обеими палатами парламента еще до саммита Евросоюза, намеченного на начало марта. После этого Мэй смогла бы формально запустить процесс выхода из ЕС.

Законопроект был внесен в парламент после решения британского Верховного суда, постановившего, что правительству требуется согласие законодателей для формального запуска переговоров с Брюсселем о выходе из ЕС.