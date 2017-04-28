Парламент Черногории проголосовал за вступление страны в НАТО

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Для голосования по вопросу присоединения к Североатлантическому альянсу парламент собрался не в столице страны Подгорице, а в историческом главном городе — Центинье.

На саммите альянса в декабре 2009 года Черногория получила План действий для членства в блоке. В 2010 году начались переговоры, которые завершились в мае 2016 года подписанием протокола о вступлении в организацию, и республика получила статус наблюдателя. После ратификации протокола всеми государствами альянса и Черногорией страна станет 29-м членом НАТО.

Черногория раньше являлась частью Югославии, которая в период холодной войны была социалистической республикой. Москва выступает против любого расширения НАТО. В России заявляли, что Черногорию искусственно втягивают в альянс, что чревато глубоким расколом общества этой страны.