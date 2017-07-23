Пассажиры рейса авиакомпании Wizz Air остановили и обезвредили мужчину, который попытался открыть аварийный выход на борту самолета, направлявшегося в Лондон.

Полиция прибыла на место происшествия в лондонский аэропорт Лутон в субботу вечером, чтобы разобраться в инциденте с "деструктивно настроенным пассажиром", произошедшем на борту лайнера A320, выполнявшим рейс из Польши.

Очевидец рассказал Би-би-си, что мужчине не удалось открыть дверь, потому что другие пассажиры повалили его на пол. Мужчину арестовали по подозрению в создании опасной ситуации, угрожавшей воздушному судну и пассажирам.

Инцидент произошел на борту самолета компании Wizz Air, прилетевшего рейсом W61005 из международного аэропорта Катовице на юге Польши. Примерно за полчаса до приземления мужчина из передней части самолета переместился в центральную часть фюзеляжа, заняв место рядом с женщиной, сидевшей у аварийного выхода, рассказал летевший этим же рейсом пассажир Дэвид Салон.

"Внезапно он бросился к двери и попытался открыть ее. Женщина была в ужасе. К счастью, на следующем ряду сидели трое крепких парней из Польши - они вместе с другими пассажирами повалили его на пол и сели на него", - рассказал Салон. Экипаж самолета затем связал руки хулигана ремнем безопасности.

По словам Салона, дебоширу около 20 лет, он из Польши.

Мужчина странно себя вел еще в автобусе, довозившем пассажиров до самолета в Польше, добавил Салон. Когда самолет приземлился, пассажиров попросили оставаться на борту, пока полиция не выведет подозреваемого.

Полиция Бедфордшира подтвердила, что арестованного сначала доставили в больницу из-за нанесенных легких ушибов, после чего его допросили. Компания Wizz Air подтвердила информацию об инциденте, заявив, что пассажир был "неуправляемым и дерзким". "Команда Wizz Air следовала стандартной процедуре, чтобы обеспечить безопасность полета. После приземления пассажира передали компетентным органам", - рассказала пресс-секретарь авиакомпании.

По словам специалистов открыть дверь самолета, находящегося на крейсерской высоте технически невозможно, однако подобные попытки в мире предпринимаются регулярно.