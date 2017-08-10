10 августа эсминец USS McCain вошел в район спорных островов в Южно-Китайском море и совершил маневр около одного из искусственных островов, после чего к нему навстречу для опознания были отправлены боевые корабли ВМС Китая. "Китай разочарован случившимся и сделает представление американской стороне", — отметили в МИД.

"Решимость Китая защищать свою территорию и интересы на море столь же непоколебима, как и воля к поддержанию мира и стабильности в Южно-Китайском море. Провокация со стороны США вынуждает Пекин принять меры по дальнейшему укреплению обороноспособности страны", — добавили в ведомстве.

Как ранее объяснили в Пентагоне, операция была проведена в рамках "стратегии свободы навигации": таким образом американские ВМС демонстрируют китайцам, что не признают их территориальные претензии на воды вокруг искусственных островов.

Китай начал возводить искусственные острова в спорных акваториях в июне 2014 года. На эти области в Южно-Китайском море претендуют КНР, Тайвань, Малайзия, Филиппины, Бруней и Вьетнам.

В конце мая Пекин предупредил, что Соединенные Штаты рискуют серьезно подорвать переговоры между заинтересованными сторонами в Южно-Китайском море. Заявление было сделано после того, как военный корабль ВМС США прошел в 12 морских милях от искусственного острова, возведенного Китаем в спорных водах.