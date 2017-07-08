"Я оставляю без комментариев этот ваш вопрос, потому что все вопросы, связанные с передвижениями президента, напрямую касаются его безопасности", — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Он также добавил, что безопасность главы государства "осуществляется на должном уровне и принимаются те меры, которые считаются целесообразными".

Ранее в этот же день Reuters сообщило, что российский борт №1, направляясь в Гамбург, сделал крюк в 500 километров, чтобы облететь страны, входящие в Североатлантический альянс. Агентство, ссылаясь на сервисы по отслеживанию полетов, указывало, что вместо обычного маршрута через Белоруссию и Польшу лайнер проследовал над Балтийским морем через нейтральные территории Финляндии и Швеции, прежде чем войти в воздушное пространство Дании и Германии, являющихся членами НАТО.