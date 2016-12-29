"Пока я не могу сказать, какой будет ответ. Хотя, как мы знаем, здесь абсолютно безальтернативно действует принцип взаимности. Разумеется будет дан адекватный ответ. Ответ этот будет сформулирован в русле того направления, которое определит президент Российской Федерации", — отметил пресс-секретарь.

Песков также подчеркнул, что официальная Москва выражает сожаление в связи с подобным развитием событий в отношениях с Вашингтоном. "Разумеется, можем лишь еще раз выразить сожаления в связи с такими решениями Вашингтона", — резюмировал он.

В Кремле считают введение США против России новых санкций необоснованным, сообщает ТАСС. "Как и говорили раньше, мы считаем подобные решения, подобные санкции необоснованными, и незаконными с точки зрения международного права", — заявил он.

Он подчеркнул: "Мы категорически не согласны с какими-либо беспочвенными утверждениями, обвинениями, которые были озвучены в адрес российской стороны".

Песков считает, что администрация действующего президента США Барака Обамы пытается навязать модель поведения администрации избранного президента Дональда Трампа путем введения новых санкций в отношении России. "Будущей администрации и избранному президенту навязывается модель поведения", — сказал он.

Песков также отметил, что российская сторона не знает, согласится ли Трамп на подобную модель, но подчеркнул, что попытки действующей администрации направлены на лишение новой администрации "какого-то уровня дееспособности".