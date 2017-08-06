По его словам, ячейка носит название "Бригада Аль-Кхарса". В нее предлагают вступить всем европейцам, которые присоединяются к террористам. Курс рассчитан на семь месяцев, на протяжении этого времени рекрутированных учат собирать бомбы и подвергают идеологической накачке, сообщает Lenta.ru.

"Из начавших тренировки двадцати человек до финиша доходят только пятеро. Затем они возвращаются в Европу и устраивают там теракты", — рассказал пленный террорист. За два года в рядах боевиков он насчитал порядка 50 приехавших из Германии, Франции, Бельгии и Великобритании, которым удалось пройти программу подготовки в лагере смертников.

Он добавил, что ячейка продолжает свою деятельность. По его словам, именно в ней были подготовлены террористы, атаковавшие 13 ноября 2015 года Париж и 22 марта 2016 года Брюссель. Кроме того, существуют и спящие ячейки в Европе, состоящие из тех, кто сочувствует ИГ, но не может присоединиться к террористам в Сирии и Ираке.

"Они проведут новые атаки смертников в Европе, потому что по ним наносится много ударов. Также они планируют осуществить теракты в Ливане", — указал террорист.

Ранее глава МВД Франции Жерар Коломб заявил о пребывании в стране 271 человека с опытом боевых действий на стороне исламистских формирований в Сирии и Ираке. Коломб указал, что всего в Сирию и Ирак направились около 700 граждан республики. При этом он затруднился сказать, сколько джихадистов с французским паспортом погибло в боях.

21 июля The Guardian сообщила о списке Интерпола, содержащим 173 потенциальных боевика террористической группировки ИГ, которые могут устроить террористические акты в Европе. Перечень потенциальных смертников был составлен американскими разведчиками благодаря данным, которые они получили из Сирии и Ирака. Далее эта информация была передана ФБР, а оттуда в Интерпол.