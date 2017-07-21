Таким образом концерн надеется сократить объем вредных выхлопов в своих автомобилях. Эта операция будет стоить Daimler около 220 миллионов евро. Для владельцев автомобилей работы будут проводиться бесплатно и продолжаться около одного часа. Переоснащение может начаться уже в августе 2017 года.

Модернизация автомобилей является частью плана концерна по "реабилитации" дизельных двигателей, репутации которых нанесен существенный урон в связи с многочисленными скандалами и обвинениями в махинациях с объемом выхлопов. "Мы убеждены, что дизель не в последнюю очередь из-за низкого выхлопа углекислого газа и в будущем будет занимать свое место в семействе двигателей", — заявил глава Daimler Дитер Цетше.

По данным газеты Süddeutsche Zeitung, Daimler предположительно манипулировал данными об объеме вредных выхлопных газов более миллиона автомобилей с дизельными двигателями. На автомобили, возможно, устанавливалось программное обеспечение, которое занижало показатели объема вредных выхлопов, сказано в попавшем в распоряжение журналистов тексте ордера на обыск, выданного окружным судом Штутгарта.

В конце мая около 230 полицейских и 23 работника прокуратуры провели обыски в 11 офисных зданиях Daimler в Берлине, Баден-Вюртемберге, Нижней Саксонии и Саксонии. Полицейские искали "улики и носители данных" в связи с незаконной рекламой и "манипуляциями с уровнем выхлопных газов на дизельных моделях Daimler".