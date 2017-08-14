Инцидент произошел вечером в понедельник, 14 августа. Водителя вскоре после инцидента задержали. Его мотивы пока неизвестны, проводится расследование.

Представитель министерства внутренних дел Франции заявил, что, по предварительным данным, инцидент с наездом автомобиля на пиццерию не связан с терроризмом, передает Reuters.

Как сообщает France Info, в результате произошедшего погибла 13-летняя девочка и пострадали 12 человек. Представитель МВД рассказал, что четверо пострадавших получили тяжелые травмы.

По данным полиции, мужчина после инцидента не пытался скрыться. Отмечается, что несколько дней назад подозреваемый пытался покончить с собой.