После теракта на Елисейских полях Франция полностью задействует свои силы безопасности, в том числе элитные подразделения. Более 50 тысяч полицейских и сотрудников жандармерии будут мобилизованы в ближайшие дни, чтобы обеспечить безопасность выборов президента страны, назначенных на 23 апреля.

"Ничто не помешает демократическому процессу"

"Ничто не должно воспрепятствовать фундаментальному демократическому процессу в нашей стране. Наша задача — не поддаться страху и запугиванию, которые могли бы сыграть на руку врагу", — отметил премьер-министр Франции Бернар Казнев по окончании экстренного заседания Совета по обороне и национальной безопасности.

Нападение на полицейских произошло вечером 20 апреля. По предварительной информации, нападавший открыл по полицейскому автомобилю огонь из автоматического оружия. В результате один сотрудник был убит, еще два получили ранения. Преступник действовал в одиночку и был застрелен полицией при попытке бегства. Правоохранительные органы сообщили, что у него, возможно, были сообщники.

Прокуратура обнаружила в автомобиле нападавшего на Елисейских полях помповое оружие и несколько ножей. Министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон уточнил, что преступник был гражданином Франции.