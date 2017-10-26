В результате взрыва вечером в среду 25 октября возле редакции телеканала "Эспрессо" в Киеве погибли два человека — охранник депутата Игоря Мосийчука и еще один человек, личность которого устанавливается.

Взрыв произошел на улице Адама Мицкевича. В момент выхода людей из помещения телеканала был взорван припаркованный возле дома мотоцикл с установленным на нем взрывным устройством, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

После взрыва были госпитализированы народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, политолог Виталий Бала и охранник депутата. Они получили ранения разной степени тяжести. Охранник депутата Руслан от полученных травм скончался в больнице, сообщил в Facebook лидер партии Олег Ляшко.

В жилых домах вокруг выбиты стекла. По предварительным данным, мощность взрывного устройства — не менее 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. На месте работают специалисты по разминированию, сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям, следственно-оперативная группа.

"Одна из версий следствия в числе прочих — действия российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической ситуации на фоне акций протеста", — заявил советник министра. Он пообещал, что полиция и СБУ приложат все усилия для раскрытия данного террористического акта.