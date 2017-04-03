Польша обвинила российских диспетчеров в провоцировании крушения Ту-154

Foto: EPA/LETA Прокуратура Польши выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров в умышленном провоцировании смоленской авиакатастрофы, говорится в сообщении информагентства — об этом сообщает "РИА Новости" 10 апреля 2010 года в Смоленске разбился Ту-154. Погибли 96 человек, среди которых президент Польши Лех Качиньский и члены правительства, летевшие на траурные мероприятия в Катынь. Расследование причин катастрофы не завершено до сих пор.

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