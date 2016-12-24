"Как следует из вчерашнего выступления президента России Владимира Путина, российские власти имеют в своем распоряжении текст разговоров между пилотом и пассажирами, который никогда не был представлен Польше", — говорится в заявлении министерства.

Ведомство полагает, что неизвестные польской стороне данные приводят к неправильным выводам о произошедшем.

23 декабря в Москве состоялась большая пресс-конференция Владимира Путина. "Слушайте, надо прекратить всякие спекуляции на этот счет. Трагедия произошла страшная, но все же ясно. Чего спекулировать?" — сказал президент России, отвечая на вопрос польского корреспондента о катастрофе самолета.

Путин также отметил, что лично читал расшифровку переговоров в кабине самолета президента Польши, согласно которой кто-то из сопровождавших главу государства потребовал от пилота совершить посадку в Смоленске, несмотря на возражения летчика из-за сложных погодных условий, пишет ТАСС.

Ту-154 ВВС Польши упал под Смоленском утром 10 апреля 2010 года. В результате аварии погибли все 96 человек, находившихся в самолете, в том числе президент Лех Качиньский с супругой. Межгосударственный авиационный комитет назвал причиной произошедшего ошибку пилотов. Польская сторона провела собственное расследование и возложила часть вины на российских диспетчеров.