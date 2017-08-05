20-летняя манекенщица, имя которой не уточняется, приехала в Италию на съемки. Уроженец Польши Лукаш Херба, который должен был провести фотосессию 11 июля, сделал ей укол кетамина (применяемого для наркоза препарата). После того как британка потеряла сознание, 30-летний мужчина похитил ее и перевез в укрытие, где неделю удерживал жертву.

Герба выставил манекенщицу на продажу в интернет-аукционе за 300 тысяч евро. Мужчина планировал получить деньги биткоинами.

Агент похищенной девушки, не сумев связаться с ней, инициировал поиски манекенщицы. Спустя семь дней после похищения Герба узнал, что у жертвы есть двое детей и решил отпустить ее, руководствуясь собственным моральным кодексом. 17 июля мужчина доставил ее к зданию британского консульства, где его задержали. Поляк признал свою вину, его взяли под стражу.

Итальянские власти считают, что Херба может быть участником преступной группировки "Черная смерть", которая занимается преступлениями в интернете и на черном рынке в сети.