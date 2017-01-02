Дональд Трамп, по словам Спайсера, намерен задать вопросы спецслужбам по поводу санкций, наложенных президентом Бараком Обамой за якобы причастность России к хакерским атакам во время президентских выборов. Российская сторона последовательно отрицает обвинения в кибератаках.

До сих пор непонятно, собирается ли Трамп отменить антироссийские санкции. Однако в воскресенье конгрессмен от демократов Адам Шифф заявил, что обе партии конгресса готовы на еще большее ужесточение санкций против России, если новый президент решит их снять.

Заочный спор между избранным президентом и представителями конгресса разгорелся после того, как в четверг Барак Обама объявил 35 российских дипломатов персонами нон-грата и выслал их из страны.

"Мы не можем быть уверены"

В воскресенье спецборт авиакомпании "Россия" с высланными дипломатами и их семьями — всего 96 человек — прибыл в Москву.

Президент России Владимир Путин решил не давать симметричного ответа и не высылать американских дипломатов из России. Он заявил, что Кремль не будет создавать проблем для американских дипломатов, и пригласил их вместе с семьями на праздничную елку в Кремль.

Избранный президент США назвал этот шаг "очень умным". В субботу он в очередной раз скептически высказался по поводу возможной причастности России к хакерским атакам на Демократическую партию США.

"Я думаю, это несправедливо, если мы не знаем [виновных в хакерских атаках на Демпартию]. Это мог быть кто-то другой. Мне также известно то, о чем другие не знают, и мы не можем быть уверены", — заявил Трамп.

Он намерен провести встречу с представителями спецслужб после своего возвращения в Нью-Йорк и пообещал обнародовать некоторую информацию во вторник или среду.

Возмездие или ответ?

Будущий пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер в воскресенье выразил сомнение в адекватности действий администрации Обамы.

"Один из вопросов — каков масштаб произошедшего? Мы имеем 35 высланных человек, две закрытые дипломатические дачи — вопрос в том, пропорциональный ли это ответ? Может, да, а может, нет, но об этом стоит подумать", — заявил Спайсер.

Спайсер напомнил, что после того, как в 2015 году Китай перехватил записи сотрудников американского правительства, никаких действий предпринято не было.

"Поэтому возникает вопрос, что здесь — политическое возмездие или дипломатический ответ", — заявил Спайсер.

Пока неясно, намерен ли Дональд Трамп отменить антироссийские санкции. Ранее Шон Спайсер сообщил, что Трамп в первый же день своего президентства собирается аннулировать многие акты, принятые администрацией действующего президента США Барака Обамы.

Но если Трамп все же пойдет на такой шаг, он натолкнется на серьезное противодействие конгресса, заявил в воскресенье один из конгрессменов от Демократической партии Адам Шифф. Он сказал в интервью телеканалу Эй-би-си в воскресенье, что конгресс готов еще больше ужесточить санкции против России, если Трамп попытается их отменить.

Конгрессмены против

"Вы увидите, что и демократы, и республиканцы, такие как [Джон ] Маккейн и [Линдси ] Грэм и другие, объединятся с тем, чтобы принять жесткие санкции, поскольку, откровенно говоря, несмотря на то, что шаги администрации были более чем символичными (и это было очень значимо), этого недостаточно для сдерживания России", — заявил Шифф.

Против отмены санкций высказывался ранее и председатель сенатского комитета вооруженных сил, республиканец Джон Маккейн. Он назначил на четверг слушания по поводу киберугроз из-за рубежа и заявил, что Россия должна заплатить цену за свое вмешательство.

Ограничительные меры, обнародованные министерством финансов США, затрагивают, в частности, ФСБ России, а также командование ГРУ — в списке начальник ГРУ Игорь Коробов и его первые замы Владимир Алексеев и Сергей Гизунов. Американский минфин также сообщил о закрытии дипломатических дач в Мэриленде и Нью-Йорке, которые принадлежат дипмиссиям России. По мнению американских властей, эти комплексы использовались в разведывательных целях.

Спецслужбы США утверждают, что Россия стоит за хакерскими атаками на серверы Демократической партии США, произошедшими накануне президентских выборов в Америке. По мнению спецслужб, целью этих атак было помочь Трампу побороть кандидата от демократов Хиллари Клинтон.