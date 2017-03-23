Живущий в Киеве бывший депутат Госдумы Илья Пономарев связал убийство своего бывшего коллеги из КПРФ Дениса Вороненкова с его расследованиями контрабанды и генералом ФСБ Олегом Феоктистовым по кличке Генерал Фикс. Об этом он рассказал в четверг, 23 марта, на совместном брифинге с генпрокурором Украины Юрием Луценко в Киеве, передает "Украинская правда".

"Он (Вороненков) много знал о том, что является наиболее уязвимым элементом для всей путинской власти. Их финансовых потоках", — заявил Пономарев.

Вороненков расследовал громкое уголовное дело "Трех Китов" о контрабанде мебели, реализовывавшейся в торговых центрах "Три кита" и "Гранд". "Много генералов потеряли свои позиции, было сменено руководство таможенной службы. На этом Денис приобрел множество врагов. Эти враги уже устраивали покушение на него, когда он был в России", — напомнил бывший депутат.

По его словам, после переезда в Украину Вороненков собирался работать над расследованием российских коррупционных дел, хотел сделать негосударственный центр, чтобы расследовать отмывание денег российскими правоохранителями. "Ему не дали это сделать, моя основная версия: за этим стоят те самые люди, тот же генерал Феоктистов", — заявил Пономарев.

"В добавление хочу сказать, что в России в ФСБ есть несколько генералов, у которых есть право прямого звонка президенту РФ Путину. Феоктистов — один из таких генералов. То есть — это человек, который может докладывать президенту через голову даже председателя ФСБ", — добавил он.

Вороненков говорил, что Феоктистов его заказал за расследования против руководства ФСБ

Сам Вороненков в интервью изданию Gordonua.com заявил, что его уголовному делу не причастен сам Владимир Путин: "Это не его уровень".

"Меня заказал генерал ФСБ Олег Феоктистов, — объяснил Вороненков. — До недавнего времени он возглавлял службу безопасности "Роснефти", которой заправляет Сечин. Мое противостояние с Феоктистовым началось еще в 2007 году во время работы в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков".

В 2004-2007 годы Вороненков был сотрудником Госнаркоконтроля и имел звание полковника. Сам Вороненков в интервью украинскому изданию "Цензор.Нет", опубликованном 14 февраля, рассказывал, что в Госнаркоконтроле он боролся с контрабандистами и именно тогда началось его "противостояние" с генералом Феоктистовым.

Виктор Черкесов, тогда был одним из ближайших сподвижников Путина, и Путин поручил Черкесову заниматься борьбой с контрабандой. Вороненкова как военного юриста назначили начальником отдела. "Мы занялись борьбой с контрабандой очень серьезно, нашей задачей было выйти на тех, кто возглавлял эти схемы. В результате нашей деятельности было уволено 16 генералов ФСБ, а также ряд связанных с ними сотрудников прокуратуры. Такой чистки руководства силовиков не было еще никогда. И это было только начало, расследование продолжало успешно продвигаться", — рассказал Вороненков.

По одному из дел удалось доказать, что "контрабандистами непосредственно являются высокопоставленные руководители ФСБ, которые доставляли грузы прямо на адрес своей воинской части". "На этом зарабатывали миллиарды долларов на протяжении многих лет. Мы вскрыли этот канал, задокументировали большинство руководителей, пресекли эту деятельность. Это дело стало известным как дело о фирме "Три кита". Некоего Зуева накачали наркотиками, вывезли в Германию, он переписал бизнес на якобы работавших у него грузчиков-чеченцев, которые впоследствии должны были переписать дальше на кого покажут. Но мы все раскопали", — сообщил Вороненков.

Однако довести расследование до конца не удалось. "Многие мои сослуживцы, которые принимали участие в разработке, были арестованы ФСБ по надуманным обвинениям, а сам Наркоконтроль был по сути разгромлен". Вороненков, по его словам, ушел после отставки главы службы Виктора Черкесова.

Генерал Черкесов в октябре 2007 года написал в "Коммерсант" статью "Нельзя допустить, чтобы воины превратились в торговцев" о пагубных последствиях, к которым может привести страну безнаказанность высокопоставленных коррупционеров. "Из-за этой статьи он был уволен, ФСКН ликвидирован", — утверждал экс-депутат Госдумы.

"И в этот момент всем стало понятно, что Россия выбрала другой курс. Оказалось, что Путин не любит, когда выносят сор из избы, если этот сор касается его ближайших друзей, которым коррупция, как выяснилось, разрешена. По сути дело о контрабанде ФСБ определило, по какому вектору будет развиваться Россия в последующем", — отметил он.

"Чтобы развалить дела против руководства ФСБ, они начали преследование сотрудников Наркоконтроля. Этим занимался Олег Феоктистов, начальник шестой службы УСБ ФСБ", — рассказал Вороненков. "Феоктистов получил задачу расправиться со всеми сотрудниками Наркоконтроля, кто был причастен к расследованиям против руководства ФСБ. Они решили, что я был одним из ключевых звеньев этой операции".

После этого в 2007 году в центре Москвы на Вороненкова было совершено покушение, которое он тоже связал с генералом ФСБ Феоктистовым. "В меня стреляли. Это в самый разгар дела "Трех китов". Я уверен, что покушение осуществляли сотрудники Феоктистова. Мне повезло — я выжил, но получил пулевые ранения в ноги. Перенес 12 операций. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство — никого не нашли. В прессе даже писали "заказуху" — да он пьяный шел, сам упал сломал ногу. У них так принято. Недооценивать их абсолютно невозможно".

На Украине Вороненков пытался сотрудничать с силовиками

Вороненков решил уехать в 2016 году из России на Украину из-за уголовного преследования, которое он сам называл сфальсифицированным. Сам экс-депутат не раз заявлял журналистам, что за возбуждением против него уголовного дела стоит генерал Феоктистов, который будто бы мстит ему за частное расследование в контрабандном деле "Трех китов".

Экс-депутат утверждал, что люди Феоктистова неоднократно предлагали ему закрыть дело уголовное дело против него. "Даже назывались суммы. Подходы были, я их отмел", — сказал он.

В интервью телеканалу "Дождь" Пономарев рассказал, что у Вороненкова в планах было сделать центр расследований контрабанды и он консультировался с украинскими правоохранительных органов Украины и АП Украины, чтобы гармонично встроиться в силовую вертикаль страны. "Он пытался выстроить какой-то формат, который был бы для всех комфортен и приводил к какому-то результату <…> Он консультировался и с аппаратом Совета безопасности Украины и с Администрацией президента Украины и со всеми силовыми службами".

"Он хотел вписаться в работу украинской правоохранительной системы для того, чтобы быть полезным, заниматься тем, чем он занимался профессионально — расследованием контрабандных потоков", — заявил Пономарев, комментируя версию о том, что убийство Вороненкова было

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит сегодня в центре Киева с гостиницей Премьер-палац. Народный депутат Украины, советник главы МВД Антон Геращенко заявил в эфире телеканала "112 Украина", что личность киллера установлена и подтвердил, что он является гражданином Украины. Убийца скончался в больнице, не приходя в сознание. Сейчас проводятся комплексы оперативно-розыскных мероприятий для того, чтобы задержать второго человека, который принимал участие в организации этого убийства.

Генерал Феоктистов, уволенный недавно из "Роснефти", где он возглавлял службу безопасности, может занять пост замглавы службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ — одного из ключевых подразделений спецслужбы.

Прежде он возглавлял 6-ю службу управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ, прозванную "сечинским спецназом", поскольку она была создана в 2004 году по инициативе тогдашнего вице-премьера, нынешнего главы "Роснефти" Игоря Сечина. Феоктистова считают организатором ареста министра экономического развития Алексея Улюкаева.