Эскиз боевой машины был представлен главе государства в ходе его визита в конструкторское бюро Ивченко-Прогресс в Запорожье. Как предполагает издание, истребитель будет иметь сильное сходство с МиГ-29, однако на него не будут устанавливать бортовые системы российского производства.

Создаваемый самолет получил название "Легкий бойовий литак".

В феврале Порошенко сообщил, что авиации Вооруженных сил Украины разработано новое ракетное вооружение. "Ракеты калибра 57 миллиметров предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов", — рассказал президент.

В декабре 2016-го в Киеве показали прототип самолета Ан-132D. Работы по этому проекту компания "Антонов" ведет в рамках совместного предприятия с Саудовской Аравией по контракту, подписанному в апреле 2015 года. Машина представляет собой коренную модернизацию разработанного в СССР Ан-32 с установкой американской авионики.