"Сегодня здесь, в Страсбурге, Германия, Европа и весь мир прощались с великим немцем, великим канцлером… и большим другом Украины, который видел Украину и украинский народ в семье европейских народов", — сказал он.

Несмотря на заверения Порошенко, Коль был более осторожен в своих высказываниях. Например, в своем интервью Frankfurter Algemeine заявил следующее: "Необходимо учитывать стратегический фон, прежде всего, соседство с Россией. Это делает принятие Украины в ЕС в обозримом будущем невозможным. Во всяком случае, я бы не советовал".

Порошенко отметил, что особенностью Коля была способность решать те вопросы, которые, на первый взгляд, решить невозможно.

"Я оптимист, и я верю в то, что объединенными усилиями Европы и мира мы можем вернуть мир в Украину, мир в Европу. Я верю в это", — подчеркнул украинский лидер.

Экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль скончался утром 16 июня в своем доме в немецком Людвигсхафене. Ему было 87 лет. Его называли "отцом объединения Германии", ведь исторической заслугой Коля считается воссоединение Западной и Восточной Германии.