"Назначить Гайдар Марию Егоровну советником президента Украины (вне штата)", — говорится в тексте указа. Соответствующий документ Порошенко подписал 28 марта, сообщает пресс-служба президента Украины.

С июля 2015-го по январь 2016 года Гайдар была советником председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, затем временно заняла должность замгубернатора региона по социальным вопросам. В мае 2016-го она уволилась, ответив таким образом на обвинения активистов "Самообороны Одессы" и местного "Автомайдана" в посещении ресторанов в рабочее время, напоминает Lenta.ru.

Также предъявлялись претензии к ее двойному гражданству (украинский паспорт Гайдар получила в августе 2015 года) — по закону Украины о госслужбе государственные чиновники не могут иметь какое-либо гражданство, кроме украинского). В сентябре 2016 года Мария Гайдар приняла решение оказаться от гражданства России.

Мария Гайдар — российский и украинский государственный и общественный деятель, дочь первого в России министра финансов Егора Гайдара. В 2009-2011-х годах занимала должность заместителя председателя правительства Кировской области в период губернаторства Никиты Белых. На выборах 2007 года баллотировалась в Госдуму от Союза правых сил.