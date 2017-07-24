Собеседники заслушали доклад председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Ертурула Апакана и его заместителя Александра Хуга.

Президент Украины назвал последние дни июля одними из самых кровавых в 2017 году и призвал Россию немедленно прекратить агрессивные действия и поставки оружия на оккупированные территории. Петр Порошенко в ходе телефонного разговора лидеров "нормандской четверки" также призвал ввести в Донбасс миротворческую миссию ООН, сообщает пресс-служба президента Украины.

Собеседники отметили важность полного прекращения огня, вывод тяжелого вооружения и проведения разведения сил с круглосуточным мониторингом ситуации СММ ОБСЕ. Порошенко в очередной раз подчеркнул, что освобождение заложников блокирует российская сторона: Украина настаивает на немедленном освобождении всех заложников, в том числе тех, кто незаконно удерживается на территории России, в частности Олега Сенцова и Романа Сущенко.

В ходе телефонного разговора президент Франции и Канцлер Германии отметили недопустимость любых заявлений, подрывающих территориальную целостность Украины, в частности по созданию так называемой "Малороссии".

Во время разговора была достигнута договоренность согласовать окончательные шаги по безопасности и продолжить работу над дорожной картой имплементации Минских договоренностей. С этой целью во второй половине августа должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств Нормандского формата.