В Санкт-Петербурге в возрасте 52-х лет скончался член Совета Федерации России Вадим Тюльпанов. Его смерть стала следствием несчастного случая.

"Тюльпанов скончался в Кировском районе после того, как поскользнулся и упал в бане, получив перелом основания черепа", — рассказал "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

Аналогичную информацию опубликовала "Фонтанка.ру". По сведениям издания, несчастный случай произошел с сенатором вечером 4 апреля. После известия об инциденте на место происшествия выехали спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров и руководство правоохранительных органов города.

Вадим Тюльпанов возглавлял Законодательное собрание Санкт-Петербурга с 2003 по 2011 год. С 2011 года он был членом Совета Федерации сначала от Санкт-Петербурга, затем от Ненецкого автономного округа.