Россия предпринимает агрессивные и дестабилизирующие действия, угрожающие мировому порядку, заявила в своей последней речи постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр, сообщает Reuters.

"Действия России не поддерживают международный порядок. Они подрывают тот, что уже существует", — сказала она.

В своей речи Пауэр упомянула "российское вмешательство" в конфликт на юго-востоке Украины, поддержку Россией правительства в гражданской войне в Сирии и "попытки повлиять на выборы в западных демократиях".

Пауэр также отметила, что Россия неоднократно использовала стратегию "отрицания и лжи", чтобы уйти от ответственности за проступки на международной арене. По ее словам, "смягчение карательных мер в отношении российского правительства, которое не меняет своего поведения, только подстегнет Россию".

Саманта Пауэр занимает должность постпреда США при ООН с 2013 года. Она покинет свой пост после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Ранее сообщалось, что Трамп предложил занять эту должность губернатору Южной Каролины Никки Хейли.