"Я не желаю чего-то большего, чем то, чтобы моя семья жила в мире без ядерного оружия. Но мы должны быть реалистами. Есть здесь кто-то, кто верит, что Северная Корея согласится на отказ от ядерного оружия?" — сказала она.

Такое заявление американский дипломат сделала перед открытием конференции Генассамблеи ООН по выработке конвенции о полном запрещении ядерного оружия.

США, Великобритания и Франция решили не участвовать в конференции. По словам Хейли, почти 40 стран выступили против мероприятия.

Она отметила, что США пока будут придерживаться соглашения о постепенном уменьшении ядерного оружия и нераспространении технологии его создания.