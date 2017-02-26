Причина возгорания пока остается неясной, полиция ведет расследование.
Пожар произошел на фоне недавних высказываний президента Дональда Трампа, который заявил, что в наплыв мигрантов привел к резкому повышению преступности в Швеции.
Пожар вспыхнул на третьем этаже в одном из зданий центра Рештад после четырех часов утра по местному времени. Большинство пострадавших получили мелкие травмы или отравились продуктами горения, два человека доставлены в местную больницу. Пожар был быстро потушен, и в настоящее время здание оцеплено на время проведения расследования.
По данным на май 2016 года, в общей сложности в центре проживало около 1600 человек. В загоревшемся здании проживало около 160 человек. Их временно перевели в помещение гимнастического зала.