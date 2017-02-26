До 20 человек пострадали от пожара в центре для содержания мигрантов в Швеции в городе Ванесборг, примерно в 80 км к северу от Гётеборга. Двое жителей центра получили серьезные травмы, после того как выпрыгнули из окон горящего здания.

Причина возгорания пока остается неясной, полиция ведет расследование.

Пожар произошел на фоне недавних высказываний президента Дональда Трампа, который заявил, что в наплыв мигрантов привел к резкому повышению преступности в Швеции.

Пожар вспыхнул на третьем этаже в одном из зданий центра Рештад после четырех часов утра по местному времени. Большинство пострадавших получили мелкие травмы или отравились продуктами горения, два человека доставлены в местную больницу. Пожар был быстро потушен, и в настоящее время здание оцеплено на время проведения расследования.

По данным на май 2016 года, в общей сложности в центре проживало около 1600 человек. В загоревшемся здании проживало около 160 человек. Их временно перевели в помещение гимнастического зала.