По мнению российского журналиста Владимира Познера, граничение свободы СМИ, примером которого можно считать запрет на показ и обсуждение темы митингов против коррупции 26 марта, — это ошибка и признак глупости со стороны власти в России.

Владимир Познер в статье на своем официальном сайте рассуждает о событиях 26 марта, когда по крупным городам России прокатились массовые акции протеста против коррупции, сообщает телеканал "Дождь".

Журналист отмечает, что "Федеральные каналы полностью проигнорировали эти протесты. Если не пользоваться интернетом, если ограничить свой источник информации федеральными телеканалами, то никаких протестов не было… И для очень многих россиян — если не для большинства — этого и не было".

"Правда, есть другие источники информации, и их много, это не советское время, когда можно было совершенно скрыть от народа то или иное событие, например, расстрел рабочих в Новочеркасске. Но сам факт, что было запрещено говорить об этих протестах на федеральных телеканалах, очень плохой признак. Он плохой не только потому, что говорит о реальной цензуре, об ограничении свободы слова, свободы печати. Он плохой еще и потому, что свидетельствует о недальновидности власти.

В советское время до 40 миллионов человек регулярно слушали разные "голоса" на русском языке, слушали, потому что так узнавали о том, что происходит в своей собственной стране. Эти 40 миллионов совершенно не доверяли своим СМИ. Все это резко изменилось с появлением Гласности. Как только собственные СМИ стали правдиво и полно информировать людей, они, люди, перестали слушать "голоса": в них отпала надобность", — полагает Познер.

По его словам, "ограничения свободы СМИ, свидетелями чего мы являемся последние лет 10–12 и примером чего является запрет на показ и обсуждение темы митингов 26 марта, приводят к тому, что все больше людей ищут другие источники информации, в частности, иностранные. Такой подход со стороны властей — это не только ошибка, это гораздо хуже, это глупость, это свидетельство непонимания ими того, что происходит в стране".

Владимир Познер также подробнее рассказал о многотысячном митинге в Москве. Его организаторы своевременно обратились в правительство Москвы с просьбой провести митинг на Тверской улице. В просьбе им было отказано и не было предложено никакого другого места. Потом такое предложение последовало, но организаторы отвергли его, сказав, что оно последовало слишком поздно, и они собираются воспользоваться своими конституционными правами и проведут митинг на Тверской.

"Инициатор этих протестов, господин Навальный, прекрасно понимал, что за этим последует; я уверен, что он не сомневался в том, что его арестуют и дадут срок. Более того, если бы его не арестовали, думаю, он был бы огорчен: арест и 15 суток тюрьмы придают ему в глазах многих людей определенные черты борца за права народа. Не будем забывать, что он собирается баллотироваться в президенты в 2018 году, в связи с чем ему необходимо зарабатывать политический капитал.

Я — не поклонник господина Навального, я считаю, что он вполне сознательно пошел на провокацию, подставив многих людей, которые не имели представления о том, какими могут быть последствия их участия в несанкционированном митинге", — пояснил свою позицию Владимир Познер.

"Тем не менее, я считаю, что надо было разрешить митинг, более того, надо было обеспечить его безопасность, выделив для этого необходимое число полицейских. Я считаю, что не надо было арестовывать Навального, тем более давать ему срок. И я считаю, что категорически нельзя было арестовывать сотни пришедших на митинг людей, тем более применять к ним силу, забрасывая их в автозаки", — отмечает журналист в статье на своем сайте.

"Мне говорят: а вот в Голландии разогнали несанкционированный митинг с помощью водяных пушек, там не цацкались с участниками несанкционированного митинга. Почему никто не поносит голландские власти, а на нашу вешают всех собак. Я так отвечаю: мне совершенно безразлично, что и как делают в Голландии. Я не живу там. Я живу здесь, в России, и меня волнует то, что происходит у меня дома. И скажу совершенно определенно: мне не нравится то, что происходит", — добавил он.