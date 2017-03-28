Авианалеты в ходе боев за иракский Мосул, по данным правозащитников из Amnesty International (AI), привели к сотням жертв среди мирного населения. Правительство Ирака призвало их оставаться на своих местах, не покидать свои дома и не перемещаться в потенциально безопасные места.

Как сообщает AI со ссылкой на свидетелей событий и выживших в результате авиаударов, боевики ИГ либо находились рядом с разрушенными домами, в основном на крышах или в садах, либо окопались в прилегающих зданиях, которые не были целями налетов.

Высокое число убитых мирных жителей при битве за Мосул всерьез затруднило наступательную операцию. США и Ирак в минувшие выходные объявили о расследовании обвинений, согласно которым массовая гибель людей была спровоцирована ударами военных самолетов коалиции, возглавляемой США. 22 марта более ста человек погибли в результате мощного взрыва.

По словам официального источника агентства dpa, более 3000 гражданских лиц погибли в Мосуле с 19 февраля, когда правительственные войска при поддержке США начали наступление на западную часть иракского мегаполиса.