Согласно опросам избирателей на выходе с участков, РПА получает 46% голосов, блок "Царукян" одного из богатейших людей Армении Гагика Царукяна — 25%, блок "Елк" — 10%, националистическая партия "Дашнакцутюн" — 5%. По закону партии для прохождения в парламент должны преодолеть 5-процентный барьер, блоки — планку в 7%.

По данным экзитполов, не проходят в парламент партия "Армянское возрождение" (4%), блоки "Оганян-Раффи-Осканян" и "Конгресс — Народная партия Армении"(по 3%), Компартия и партия "Свободные демократы" (по 2%).

300 социологов Gallup International работали на 125 избирательных участках по всей стране. Опрос проводился по заказу ереванского телеканала "Еркир медиа". Погрешность исследования социологи оценили в 1,5%.

Граждане республики избирали новый состав парламента — Национального собрания республики нового, VI созыва. Согласно поправкам к конституции, новый армянский парламент будет сформирован исключительно по многопартийной пропорциональной избирательной системе. Выборы по одномандатным мажоритарным избирательным округам не проводились. По замыслу властей, такой порядок призван укрепить политическую систему Армении, повысить роль политических партий.