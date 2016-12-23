Тунисец Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта на рождественском базаре в Берлине, убит в ходе перестрелки с полицейскими в Милане. Об этом сообщило в пятницу, 23 декабря, агентство Reuters со ссылкой на источники в органах безопасности.

Согласно предварительным данным, Амри вступил в перестрелку во время ночной проверки документов дорожной полицией. В ответ на просьбу предъявить документы он выстрелил из пистолета в одного из полицейских, ранив его в плечо. Ответным огнем подозреваемый был убит. Министр внутренних дел Италии Марко Миннити объявил, что вскоре состоится пресс-конференция в связи со случившимся.

Фотографию с места событий публикует в своем микроблоге Twitter итальянское издание Corriere della Sera.



+++ Le impronte dell'uomo ucciso a Sesto corrispondono a quelle del killer di Berlino — Ansa +++ Aggiornamenti qui https://t.co/78h9ibe0A4

— Corriere della Sera (@Corriere) December 23, 2016





По словам представителя Федеральной прокуратуры Германии, ведомство связалось с итальянскими органами безопасности, чтобы получить от них более подробную информацию.

В результате теракта 19 декабря, когда груженный стальными балками грузовик врезался в толпу людей на рождественском базаре в центре западного Берлина, погибли 12 человек, около 50 человек были ранены.