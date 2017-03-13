Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что не станет извиняться перед Турцией за отказ впускать в страну двух турецких министров, передает портал Nu.nl.

"Я собираюсь поспособствовать деэскалации напряженности, но не извиняться", — сказал политик, отметив, что задавшие ему вопрос об извинениях журналисты "сходят с ума".

Эту позицию, по информации издания, также поддержал министр иностранных дел королевства Берт, Кундерс. "Полностью исключено, что мы будем приносить извинения", — сообщил он. Правительство Нидерландов, по его словам, "очень заинтересовано в том, чтобы принять меры", так как ситуация "сходит на нет".

Ранее извинений у голландских властей, как пишет портал, потребовал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. 11 марта правительство Нидерландов отказалось пустить его в страну. В Роттердам глава турецкого внешнеполитического ведомства собирался для того, чтобы выступить на митинге перед турецкоязычными жителями города в преддверии референдума о расширении полномочий президента Турции. Однако позже мероприятие было отменено. Мэр Роттердама объяснил это решение "соображениями безопасности".

При этом, как отмечает газета Bild, просьбу голландской стороны о том, чтобы Турция "воздержалась" от политических кампаний непосредственно перед предстоящими парламентскими выборами в Нидерландах, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль передал Чавушоглу на встрече еще 8 марта. По информации издания, в Амстердаме считают, что подобные акции поспособствуют только усилению противников Турции и ислама в Нидерландах.

Тем не менее затем, 11 марта, о планах прибыть в Роттердам, но уже на машине, заявила турецкий министр по делам семьи и социальной политики Фатма Бетюль Саяйн Кайя. После ее приезда голландские власти объявили министра "нежелательным иностранцем" и в сопровождении полиции отправили в Германию, откуда она прибыла в Роттердам.