ЧМ-2018 в России — репутационный риск?

Международная федерация футбола (ФИФА) столкнулась с трудностями при поиске новых спонсоров в преддверии чемпионата мира-2018 в России, пишет Financial Times. Потенциальные коммерческие партнеры опасаются репутационных рисков, отмечает издание: ФИФА пытается оправиться от коррупционного скандала, а Россию многие на Западе считают изгоем после аннексии Крыма в 2014 году. Как пишет FT, федерация потеряла несколько крупных спонсоров, включая Sony и Emirates, — их контракты закончились после чемпионата мира в Бразилии в 2014 году.

В преддверии турнира в России у ФИФА заключены лишь 10 спонсорских контрактов — вдвое меньше, чем перед бразильским чемпионатом. При этом, как отмечает газета, спонсорские соглашения и продажа прав на трансляции покрывают до 2 млрд долларов затрат на проведение мундиаля.

Российские компании также неохотно присоединяются к главному футбольному событию ближайших лет: как пишет Financial Times, лишь Альфа-банк согласился спонсировать мероприятие.

"Многие компании думают, что с них просто хотят стрясти деньги на важное социальное и политическое событие, — цитирует издание профессора Российского международного олимпийского университета Андрея Мальгина. — Они изначально боятся, что заплатят деньги, а прибыли не увидят". Газета также отмечает, что недавний контракт ФИФА с китайской компанией Hisense был заключен на сумму около 100 млн долларов — намного меньше, чем предыдущие спонсорские соглашения.

Студенческий компромисс

Times лидирует с сообщения о том, что британский премьер Тереза Мэй готова пойти на уступки и не учитывать иностранных студентов при исполнении своего обещания сократить число иммигрантов на "десятки тысяч".

Как стало известно газете, подобный компромисс — попытка устранить препятствия на пути законопроекта о реформе высших учебных заведений, который парламент может принять на следующей неделе.

Ранее Мэй неоднократно отвергала призывы своих министров занять более мягкую позицию в отношении приезжающих в Британию иностранных студентов. При этом согласно последним подсчетам, как отмечает издание, в 2015-16 годах в страну приехало 134 тыс. иностранных студентов — на 41 тыс. меньше, чем годом ранее. Это также стало рекордно низким значением показателя с 2002 года.

Необходимость компромисса именно сейчас возникла из-за законопроекта о повышении платы за обучение в университетах, который находится в парламенте. Палата лордов подготовила к нему поправку — гарантирующую радушный прием в страну иностранных студентов.

Поскольку до досрочных выборов (и, соответственно, роспуска парламента) остается меньше двух месяцев, в парламенте начинается так называемый "период стирки" (wash-up period), когда депутатам нужно разобраться со всеми нерассмотренными законопроектами — иначе они будут потеряны. В таких условиях правительству зачастую приходится торговаться и идти на уступки оппозиции, чтобы провести нужный документ через парламент.

На Даунинг-стрит отказались комментировать возможный компромисс, добавляет Times. "Эта поправка лордов дает возможность сделать правильную вещь для наших университетов, в то же время послав четкий сигнал, что Британия открыта для мира как словом, так и делом, — приводит газета слова замглавы организации "Университеты Британии" (Universities UK) Алистера Джарвиса. — Студенты — не те иммигранты, которым нужно чинить препятствия, нужно понимать, что они — временные посетители, инвестирующие в свое и наше будущее".

Вопреки санкциям

"Международные санкции в отношении Москвы были задуманы с целью перекрыть российским энергетическим компаниям доступ к технологиям, которые нужны им для сложных технологий бурения. Спустя три года они обзавелись кое-какими собственными навыками", — пишет Генри Фой в спецрепортаже Financial Times.

"Моментом триумфа" президента Владимира Путина корреспондент называет начало бурения скважины Центрально-Ольгинская-1 — самой северной на российском арктическом шельфе.

Эта скважина — одна из наиболее технологически сложных для разработки в России, требующая горизонтального бурения. "Три года назад, когда США и ЕС ввели санкции в отношении страны, […] считалось, что разработка именно таких сложных скважин окажется невозможной, — пишет FT. — Однако, как показывают проекты наподобие Центрально-Ольгинской скважины, российские нефтегазовые компании невзирая ни на что нашли способ продолжать работу".

По словам Генри Фоя, санкции, безусловно, произвели эффект — однако он оказался краткосрочным. За последние девять месяцев — по мере восстановления цен на нефть — начала восстанавливаться и российская экономика, пишет журналист, ссылаясь на оценки российского министерства экономического развития.

"Существует некий единый консенсус в том, что шок от падения нефтяных цен затмил санкции, — цитирует FT главного экономиста по России во Всемирном банке Апурву Сангхи. — Посмотрите, что за последние годы власти сделали в макроэкономической сфере — это довольно необыкновенно, и результаты еще впереди".

Еще один пример, который приводит газета, — достижения "Газпром нефти", которая в прошлом году впервые провела многостадийный гидроразрыв пласта на горизонтальных скважинах Южно-Приобского месторождения. Как отмечает издание, компания использовала собственные технологии, которые ей пришлось разрабатывать после выхода из проекта международных партнеров.

"Мы как снежок, — приводит газета слова главы департамента стратегии и инноваций "Газпром нефть" Сергея Вакуленко. — Чем сильнее сдавливаешь, тем крепче становится".

Благодаря санкциям

Тему успеха российской экономики в условиях санкций продолжает бизнес-обозреватель Financial Times Ник Бакли. Когда после введения санкций российские власти преподносили их как возможность для импортозамещения и экономического роста, многие западные инвесторы и аналитики были настроены скептически, пишет он. "Однако, по крайней мере в одной сфере — сельскохозяйственном и смежных с ним секторах — этот оптимизм оправдался", — полагает Бакли.

В прошлом году Россия стала крупнейшим в мире экспортером зерна — при том, что в советские времена страна была чистым импортером этого товара, отмечает газета. Кроме того, Россия полностью заместила импорт свинины и курицы, а также стала главным производителем сахарной свеклы.

На самом деле, пишет FT, западные санкции мало поспособствовали этому. "Санкции, которые дали толчок импортозамещению, были введены самой Россией в качестве ответной меры — запрет на многие западные продукты", — поясняет обозреватель. Успеху также способствовали государственные субсидии фермерам, девальвация рубля и падение цен на удобрения и топливо.

Наиболее привлекательные возможности следует искать в Азии, где на границе с Китаем в России есть большие территории плодородной земли, считает FT. Впрочем, продуктовый экспорт в Китае пока находится в состоянии зародыша, и на развитие этого сектора могут уйти годы. "Однако даже без него стремительный рост российского сельского хозяйства показывает, что несмотря на санкции и плохие отношения между Западом и Востоком, на российском рынке есть зоны, представляющие интерес", — заключает газета.