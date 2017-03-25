"Мы видим, как Россия ведет себя в Калининграде — близ наших границ. Там дислоцированы ракеты, которые могут нести ядерный заряд, они могут достичь столиц европейских государств. Это уже не только дело стран Балтии", — цитирует ее РИА "Новости".

Президент сообщила, что Литва просит США решиться на постоянную дислокацию вооруженных сил в балтийском регионе. "Сейчас американские военные дислоцированы в Германии и в Западной Европе, а ведь самая большая угроза концентрируется в Восточной Европе — в Польше и странах Балтии. Вот почему мы просим и рекомендуем США решиться на постоянную дислокацию сил в регионе. Нам также нужна ПРО. Невозможно защитить свою территорию или наземные силы, если нет ПРО", — заявила Грибаускайте.

Говоря о литовско-американских отношениях, Грибаускайте отметила, что Вильнюс доверяет Вашингтону вне зависимости от того, какая администрация у власти. По ее словам, очень важно, чтобы Соединенные Штаты не уходили с международной арены: "Если США остановятся на пределах своего континента, то появится пространство, которое может занять Россия".

Также она согласилась с критическими высказываниями Дональда Трампа, который заявил, что ожидает от союзников по Североатлантическому альянсу увеличения военных бюджетов. Грибаускайте пообещала, что Литва уже в следующем году выделит на обороту свыше 2% ВВП, как этого требует устав НАТО.

На саммите альянса в 2014 году все его участники обязались в течение десяти лет повысить расходы на оборону до 2% ВВП, рекомендуемых каждой стране при вступлении в НАТО. В прошлом году этот уровень расходов соблюдали лишь пять из 28 членов альянса.