Губернатор американского штата Вирджиния, где второй день проходят акции протеста ультраправых и их противников, призвал зачинщиков столкновений разойтись по домам.

Ранее сообщалось, что одна женщина погибла и по меньшей мере 19 человек пострадали в результате инцидента в городе Шарлоттсвилл. По последним данным, автомобиль въехал в толпу тех, кто выступал против митинга ультраправых.

Полиция арестовала 20-летнего Джеймса Филдса, который, предположительно, сидел за рулем машины. Ему предъявлено обвинение в убийстве второй степени.

По данным полиции, еще 15 человек пострадали в результате столкновений в других частях города.

Также в субботу на окраине Шарлоттсвилла потерпел крушение полицейский вертолет, погибли два человека. Пока неизвестно, связано ли крушение со столкновениями в городе.

В нескольких районах города введено чрезвычайное положение.

"Я хочу обратиться ко всем сторонникам превосходства белой расы и нацистам, которые сегодня пришли в Шарлоттсвилл. Наше обращение четко и просто: расходитесь по домам. Это общество не принимает вас. Позор вам. Вы строите из себя патриотов, хотя на самом деле вы кто угодно, но не патриоты", - сказал глава штата Терри Маколифф на пресс-конференции.

"Сегодня вы пришли, чтобы навредить людям, и вы это сделали. Но я хочу ясно заявить: мы сильнее вас", - добавил он.

Губернатор-демократ также сообщил, что уже дважды попросил президента США Дональда Трампа инициировать движение для сплачивания людей.

Он также поблагодарил полицию и другие правоохранительные органы, а также экстренные службы, которые оказывали помощь пострадавшим.

Акция "Объединим правых" заявлялась как митинг протеста против планов демонтажа статуи генерала Роберта Ли в парке Освобождения (чернокожих рабов) в центре Шарлоттсвилла и должна была начаться в полдень по местному времени. Генерал Ли командовал армией южных штатов, потерпевших поражение в Гражданской войне 1861-65 годов.

Полиция объявила незаконным праворадикальный митинг и потребовала от собравшихся разойтись после того, как между митингующими и их противниками начались столкновения.

Как сообщает Washington Post, среди митингующих, которые начали собираться еще в пятницу вечером, было замечено большое количество радикалов, в том числе неонацистов, "альтернативных правых" (белых националистов) и активистов расистской организации "Ку-клукс-клан". Они выкрикивали лозунги, в частности "Еврей нас не заменит", сообщает New York Times.

Корреспондент Би-би-си на месте событий Джоэл Гантер видел также нацистские приветствия:

David Duke is at Emancipation Park. He's lost trying to get into the alt-right pen. Crowd is chanting his name and doing Nazi salutes. pic.twitter.com/tpEEGLelnm — Joel Gunter (@joelmgunter) 12 August 2017





Их сразу встретило почти столько же активистов противоположных взглядов, в том числе из движения "Жизни черных имеют значение", выступающего против расистских предрассудков полиции.

Между ними вскоре начались стычки, продолжившиеся и наутро. В ходе столкновений применялись дубинки, палки, самодельные щиты, баллончики с раздражающими химикатами. Полиция сообщила о двух пострадавших.

В 11 утра губернатор штата объявил в городе чрезвычайное положение, после чего полиция потребовала от всех собравшихся разойтись. Она также применила слезоточивый газ.

Чрезвычайное положение дает право властям штата ввести в город дополнительные силы полиции.

Шарлоттсвилл - университетский город, в котором располагается кампус Университета Вирджинии. Большинство населения города придерживается либеральных взглядов, в частности, 86% местных избирателей в ноябре прошлого года голосовали за Хиллари Клинтон.

Во времена Гражданской войны штат Вирджиния воевал на стороне Юга, но в последние годы он стал заметно либеральнее, особенно в районах, расположенных поблизости от столицы США - Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп, отдыхающий в своем частном гольф-клубе в Бедминстере (штат Нью-Джерси), откликнулся на происходящее в Шарлоттсвилле спустя почти полтора часа после того, как правые демонстранты начали расходиться.

"Мы ВСЕ должны быть едины и осудить все, что стоит за ненавистью. В Америке нет места такому насилию", - написал Трамп в "Твиттере".