Ранее сообщалось, что одна женщина погибла и по меньшей мере 19 человек пострадали в результате инцидента в городе Шарлоттсвилл. По последним данным, автомобиль въехал в толпу тех, кто выступал против митинга ультраправых.

Полиция арестовала 20-летнего Джеймса Филдса, который, предположительно, сидел за рулем машины. Ему предъявлено обвинение в убийстве второй степени.

По данным полиции, еще 15 человек пострадали в результате столкновений в других частях города.

Также в субботу на окраине Шарлоттсвилла потерпел крушение полицейский вертолет, погибли два человека. Пока неизвестно, связано ли крушение со столкновениями в городе.

В нескольких районах города введено чрезвычайное положение.

"Я хочу обратиться ко всем сторонникам превосходства белой расы и нацистам, которые сегодня пришли в Шарлоттсвилл. Наше обращение четко и просто: расходитесь по домам. Это общество не принимает вас. Позор вам. Вы строите из себя патриотов, хотя на самом деле вы кто угодно, но не патриоты", - сказал глава штата Терри Маколифф на пресс-конференции.

"Сегодня вы пришли, чтобы навредить людям, и вы это сделали. Но я хочу ясно заявить: мы сильнее вас", - добавил он.

Губернатор-демократ также сообщил, что уже дважды попросил президента США Дональда Трампа инициировать движение для сплачивания людей.

Он также поблагодарил полицию и другие правоохранительные органы, а также экстренные службы, которые оказывали помощь пострадавшим.

Акция "Объединим правых" заявлялась как митинг протеста против планов демонтажа статуи генерала Роберта Ли в парке Освобождения (чернокожих рабов) в центре Шарлоттсвилла и должна была начаться в полдень по местному времени. Генерал Ли командовал армией южных штатов, потерпевших поражение в Гражданской войне 1861-65 годов.

Полиция объявила незаконным праворадикальный митинг и потребовала от собравшихся разойтись после того, как между митингующими и их противниками начались столкновения.

Как сообщает Washington Post, среди митингующих, которые начали собираться еще в пятницу вечером, было замечено большое количество радикалов, в том числе неонацистов, "альтернативных правых" (белых националистов) и активистов расистской организации "Ку-клукс-клан". Они выкрикивали лозунги, в частности "Еврей нас не заменит", сообщает New York Times.

Корреспондент Би-би-си на месте событий Джоэл Гантер видел также нацистские приветствия:

David Duke is at Emancipation Park. He's lost trying to get into the alt-right pen. Crowd is chanting his name and doing Nazi salutes. pic.twitter.com/tpEEGLelnm