"Президент Путин считает американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом", — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, факт уничтожения всех сирийских запасов химоружия был "отфиксирован" и подтвержден Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) при ООН.

"Сирийская армия не располагает запасами химического оружия. При этом, по мнению Путина, полное игнорирование фактов использования химического оружия террористами лишь существенно усугубляет ситуацию", — отметил он.

Президент России также уличил Вашингтон в попытках посредством удара по Сирии отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке.

США нанесли удар по сирийскому аэродрому, выпустив 59 крылатых ракет.

Президент США Дональд Трамп заявил, что этот удар отвечал "жизненно важным интересам национальной безопасности" США.

Целью удара был аэродром Шайрат, с которого, по мнению американских властей, были совершены химатаки в провинции Идлиб.