"Возвращающиеся на Родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких — дома. Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов", — отметил Путин.

"Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники", — добавил российский лидер. В то же время он выразил сожаление по поводу того, что администрация президента США Барака Обамы "заканчивает свою работу подобным образом".

Президент России также заявил, что Москва расценивает последние действия уходящей администрации США как недружественные и провокационные шаги, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте главы государства.

"Это явно противоречит коренным интересам как российского, так и американского народов. С учетом особой ответственности России и США за сохранение глобальной безопасности — наносит ущерб и всему комплексу международных отношений", — отметил Путин.

В то же время президент напомнил, что у России есть все основания для того, чтобы дать адекватный ответ.