Вопрос был задан режиссером Станиславом Говорухиным. "Режиссерам и другим представителям творческих профессий", — ответил Путин.

Говорухин также поинтересовался у президента: "С чего начинается Родина?". "Родина у нас в сердце. С мамы", — ответил Путин.

Президент РФ рассказал о любимой еде. На вопрос о том, что он пьет: чай или кофе, президент ответил: "Чай". Также он рассказал про свою любимую еду. "Каша! Это рисовая, гречка, а овсянку не ем… А, и еще пшено", — отметил Путин.

По словам президента, труднее всего ему дается вставать по утрам, он каждый день слушает классическую музыку ("Рахманинов, Бах, Чайковский") и каждому рекомендует посмотреть советский мультфильм "про зайца и волка". На вопрос о том, с кем из исторических деятелей России он хотел бы встретиться и поговорить, Путин ответил Петр Первый и Екатерина Великая.

Отвечая на вопрос о любимом анекдоте, Путин рассказал короткий анекдот про партийное собрание: "Партсобрание, советское время. Абрам Семенович поднимает руку, а ему говорят: "Сиди, тебя знают уже". Но он, видимо, был из региональной прессы, и говорит: "Ну, одно слово". Ведущий подумал и отвечает: "Ну, одно слово скажи". Абрам Семенович встает и говорит: "Караул".

Представитель интернет-СМИ поинтересовался, должна ли Россия скопировать китайскую модель защиты интернета в связи с большим количеством распространяемой противоправной и запрещенной информации.

"Умом Россию не понять. Аршином общим не измерить. У ней особенная стать…" — процитировал Путин стихотворение Федора Тютчева в начале ответа на вопрос.

По словам Путина, у России всегда был свой путь. "Хотя существуют общие тенденции, мы должны ориентироваться на состояние нашего общества", — отметил он.

При этом президент обратил внимание, что "расхристанной квазисвободы в интернете уже нет", по всей Европе, в США, действует очень жесткое регулирование.

По мнению Путина, России не следует копировать в этом вопросе китайскую модель, правила работы интернета нужно вырабатывать путем диалога с обществом. "Общий подход: нельзя все, что запрещено в законе. Все, что не запрещено, все можно", — отметил президент.

Президент РФ акже процитировал выражение, которое приписывается Наполеону Бонапарту: "Как когда-то сказал Наполеон: Китай спит, пусть он спит и дальше, не дай бог, чтобы Китай проснулся". По мнению президента России, "Китай проснулся". Говоря о свободе в интернете, Путин пояснил, что в Китае проживают 1,5 млрд человек, поэтому там более жесткий контроль.

Он заявил, что страна сохранит продэмбарго, пока западные санкции против России останутся в силе. "Я исхожу из того, что санкции (антироссийские санкции) не будут вечно продолжаться, а если они будут продолжаться, то мы будем вечно ограничивать доступ на наш рынок товаров, которые мы можем сами производить", — сказал Путин. По его словам, Россия и дальше будет делать все, что идет стране на пользу.