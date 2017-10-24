"Пройдет небольшое время", и "вообще этот вопрос будет неактуален", считает глава государства. При этом он не уточнил, из каких источников планируется выделять финансирование на эти цели. "Пока готового рецепта нет", — добавил он.

Минобороны создает "технопарк"

По словам Путина, Минобороны РФ сейчас создает "технопарк" для подготовки выпускников высших учебных заведений, которые смогут проходить службу как призывники.

В осенний призыв, который продлится до 31 декабря, на военную службу в вооруженные силы РФ планируется призвать 134 тысячи человек.

В начале октября стало известно, что правительство России предложило увеличить расходы на оборону в 2017 году на 180 млрд рублей. Общий бюджет на эти цели может составить свыше 3 трлн рублей (3,3 процента ВВП). При этом траты на медицину, образование и социальную политику могут быть сокращены на 54 млрд рублей.